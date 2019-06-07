Путин и Си Цзиньпин посетили СПбГУ

Санкт-Петербург, 7 июня. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин посетили выставку, посвященную сотрудничеству России и Китая в Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ).

Выставка состояла из книг различных эпох, среди которых рукописная книга XVII о плавлении металлов. Эту книгу подарил университету китайский коллекционер. Ректор СПбГУ Николай Кропачев подарил ее копию Си Цзиньпину. Университет занимается переводом китайских книг на русский язык, а также их последующим изданием.

Отметим, что Си Цзиньпину присудили почетное звание доктора СПбГУ. Церемония прошла в актовом зале университета. После ее окончания лидеры двух государств отправились на неформальный ужин, на котором присутствовали только переводчики.

Замглавы МИД КНР Чжан Ханьхуэй напомнил, что во время визита в Китай российский лидер стал почетным доктором университета Цинхуа. По словам Ханьхуэйя, эти учебные заведения — альма-матер двух лидеров.

«Мы рассчитываем, что это послужит укреплению дружбы между двумя лидерами, а также способствует углублению сотрудничества в сфере образования», — подчеркнул дипломат, передает РИА Новости.

Ранее Путин и Си Цзиньпин совершили речную прогулку по Северной столице после окончания рабочих мероприятий и сделала незапланированную остановку у крейсера «Аврора», сообщают «Известия».

Отметим, что генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что планирует провести встречу на полях ПМЭФ с президентом России Владимиром Путиным, сообщает «Газета.ru».

Напомним, за первый день на ПМЭФ-2019 выступили президент России Владимир Путин, глава Счетной палаты Алексей Кудрин, министр финансов Антон Силуанов и десятки других спикеров.