Москва, 7 июня. Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков объявил, что слово «изоляция» прочно забыто на фоне собравшихся на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) нескольких тысяч человек. Мнением сенатор поделился в микроблоге Twitter.

«Участие в ПМЭФ лидера Китая, генсека ООН, глав ряда стран Европы делают его крупным политическим событием. На фоне нескольких тысяч человек, собравшихся в Питере со всего мира, слово «изоляция» прочно забыто. Его лишь тихо и печально шепчет в подушку отставной Барак Обама», — написал Пушков.

Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. ПМЭФ проводится с 1997 года. С 2006 года форум проходит под патронатом и при участии президента РФ. На полях ПМЭФ обсуждаются ключевые экономические вопросы, которые стоят пред страной, развивающимися рынками и всем миром. В 2018 году ПМЭФ посетили 17 тысяч человек из 143 стран.

В работе форума в четверг участвовал Владимир Путин. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, после мероприятий ПМЭФ глава государства продолжил менее формальное общение с председателем КНР Си Цзиньпином. Лидер Китая к этому времени завершил московскую программу и прибыл в Санкт-Петербург.

Ранее телеканал «360» сообщил, что, по словам гендиректора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева, Петербургский международный экономический форум разрушает «пугающую карикатуру», которой пытаются представить РФ на западе и показывает настоящее лицо страны.