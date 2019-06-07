Обвиняемого в торговле людьми россиянина задержали в Армении

Ереван, 7 июня. Сотрудники правоохранительных органов Армении задержали на армяно-грузинской границе обвиняемого в торговле людьми (траффикинге) россиянина. Об этом сообщила местная полиция.

«Пятого июня из пункта пограничного контроля «Баграташен» в полицейское отделение был доставлен 41-летний гражданин РФ Сергей Ч., разыскиваемый сотрудниками полиции ереванского района Канакер-Зейтун по обвинению в траффикинге», — цитирует пресс-службу ведомства РИА Новости.

По версии полиции, мужчина совершил преступления в отношении двух и более лиц. Ему грозит тюремное заключение сроком до 12 лет. Подозреваемый находился в розыске с 27 июня 2018 года.

По данным правоохранительных органов Армении, в 2018 году в стране по фактам торговли и эксплуатации людьми начато расследование девяти уголовных дел.

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