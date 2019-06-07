Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

Обвиняемого в торговле людьми россиянина задержали в Армении

43
0 Оставить комментарий

Обвиняемого в торговле людьми россиянина задержали в Армении

Ереван, 7 июня. Сотрудники правоохранительных органов Армении задержали на армяно-грузинской границе обвиняемого в торговле людьми (траффикинге) россиянина. Об этом сообщила местная полиция.

«Пятого июня из пункта пограничного контроля «Баграташен» в полицейское отделение был доставлен 41-летний гражданин РФ Сергей Ч., разыскиваемый сотрудниками полиции ереванского района Канакер-Зейтун по обвинению в траффикинге», — цитирует пресс-службу ведомства РИА Новости.

По версии полиции, мужчина совершил преступления в отношении двух и более лиц. Ему грозит тюремное заключение сроком до 12 лет. Подозреваемый находился в розыске с 27 июня 2018 года.

По данным правоохранительных органов Армении, в 2018 году в стране по фактам торговли и эксплуатации людьми начато расследование девяти уголовных дел.

Ранее телеканал «360» сообщил, что в Подмосковье задержали 18-летнего молодого человека, который пытался продать в бордель двух 15-летних московских школьниц.

infox - new
Автор: Виталий Малясев
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров