Суд в США приговорил россиянку к 7 годам тюрьмы за похищение своих детей

Вашингтон, 7 июня. Суд в США приговорил россиянку Богдану Осипову к семи годам тюремного заключения по обвинениям в «вымогательстве», похищении и вывозе собственных детей за пределы страны. Приговор судья федерального окружного суда города Уичито (штат Канзас) Эрик Мелгрен огласил в четверг.

«Приговор объявлен - это 84 месяца тюремного заключения, три года пребывания под надзором, а также штраф, компенсация ущерба в размере 18 тысяч 100 долларов и дополнительный сбор в 300 долларов», — цитирует сотрудника судебного аппарата ТАСС.

Ранее суд присяжных города Уичито признал 38-летнюю Богдану Осипову виновной в вывозе собственных детей за пределы США и по двум пунктам статьи «Вымогательство международного масштаба, связанное с похищением людей». Осипова находится под арестом с сентября 2017 года. Иск против нее подал бывший муж и отец двух младших детей россиянки бывший американский военнослужащий Браен Мобли.

Богдана Осипова имеет гражданства России и США. У нее трое несовершеннолетних детей. По версии американских властей, Осипова в 2014 году, будучи беременной, вывезла в Россию старшую дочь, не согласовав отъезд с мужем, с которым к тому времени был начат бракоразводный процесс.

Младшая дочь Осиповой родилась на территории России, до того, как развод был завершен. Американский суд постановил, что оба ребенка Мобли должны жить с отцом. По решению российского суда девочки остались в РФ, их отцу назначена выплата алиментов.

Осипова была взята под стражу в сентябре 2017 года сотрудниками ФБР, когда приехала в Уичито, чтобы решить вопрос опеки. Основанием для ареста послужил иск Браена Мобли. Дочки Осиповой и Мобли остаются на территории России под опекой тети россиянки.

Озабоченность судьбой Осиповой на встрече с госсекретарем США Майклом Помпео в мае выразил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Прекратить правовой произвол в отношении россиянки ранее призывала Вашингтон представитель МИД РФ Мария Захарова.