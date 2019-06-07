СМИ сообщили, что президентский совет Ливии связан с террористами

Триполи, 7 июня. Президентский совет в Ливии тесно связан с экстремистскими группировками, действующими в стране. Об этом пишет местное издание Adress Libya.

Журналисты опубликовали фотографию с праздника Ид-аль-Фитр (Ураза-байрам), на котором премьер-министр Правительства национального согласия Ливии Фаиз Сарадж стоит рядом с Салехом Хадийат ад-Даики. Он является экс-руководителем тюрьмы аль-Хадаба, а также военачальником группы боевиков.

Комитет по обороне и Национальной безопасности палаты представителей Ливии внес его в список террористов от 10 июля 2017 года.

Напомним, что в 2011 году в Ливии убили главу государства Муаммара Каддафи. После этого в стране воцарился политический кризис. Страна разделена на две части: восток контролируется избранный парламентом, а запад — правительством национального согласия во главе с Фаизом Сараджем. В начале апреля Ливийская национальная армия под предводительством маршала Хафтара начала наступление на Триполи, где заседает правительство национального согласия.

Федеральное агентство новостей опубликовало материал спецкорра Аббаса Джумы о ситуации в Ливии.