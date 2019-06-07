Соловьев прокомментировал нападение скандалистки Соболь на Симоньян

Москва, 7 июня. Известный телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал конфликт неадекватной сторонницы Алексея Навального Любови Соболь и главреда RT и МИА «Россия сегодня» Маргариты Симоньян.

«Соболь остается в своем репертуаре, нет такой низости и подлости, на которую эти люди не пойдут», — заявил Соловьев журналистам РИА Новости.

По его словам, сотрудники радиостанции «Эхо Москвы» должны были обеспечить комфортные условия для гостя. Он высказал предположение, что на «Эхо Москвы», в том или ином виде «не препятствовали такого рода провокации».

Напомним, что Любовь Соболь подкараулила Маргариту Симоньян у входа на радиостанцию. Она стала задавать ей настойчивые вопросы про мэра Москвы Сергея Собянина, а также гналась за ней по коридорам. Позже Симоньян отреагировала на инцидент в своем Telegram-канале.

«Харрасить беременных женщин по коридорам радиостанции — не лучший метод ведения предвыборной кампании. И для кармы нехорошо», — отметила главред RT.

В Тelegram-канале RT на русском сообщатся, что журналистку госпитализировали после инцидента с Соболь. Напомним, Симоньян находится на 18-й неделе беременности.

Напомним, сотрудница так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» является независимым кандидатом в Мосгордуму от 43-го округа. Вся ее предвыборная кампания сопровождается скандалами. Так, на одном из видеороликов, опубликованных в Сети, молодой человек пытался сфотографироваться с Соболь, в ответ сотрудница «ФБК» стала оскорблять его.

Ранее скандалистка напала на корреспондента Федерального агентства новостей, после того, как журналист пытался задать ей вопрос о доходах.