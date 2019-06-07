Пентагон увидел «неприемлемый риск» в покупке С-400 Турцией

Вашингтон, 7 июня. Приобретение Турцией российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 создает неприемлемый риск для США, устранить опасения не смогут никакие усилия. Об этом в четверг заявил исполняющий обязанности заместителя помощника министра обороны по политике в отношении Европы и НАТО Эндрю Уинтернитц.

«Покупка Турцией С-400 создает неприемлемый риск для Соединенных Штатов <...> Не существует мер, которые могли бы сгладить наше беспокойство по этому поводу», — заявил Уинтернитц на конференции по вопросам внешней политики и безопасности, которую организовал журнал Foreign Policy.

По его словам, покупка российских ЗРС не несовместима с обязательствами Анкары в НАТО. Уинтернитц отметил, что «содержательные обсуждения» вопроса с турецкой стороной будут продолжены.

В ответ на вопрос о возможных результатах переговоров и дальнейших действиях США исполняющий обязанности зампомощника министра отметил, что не хочет пускаться в «гипотетические рассуждения». Тем не менее, он выразил надежду, что Турция «примет решение не приобретать С-400 у России».

Информация о возможных поставках ЗРС С-400 «Триумф» Турции появилась осенью 2016 года. Факт заключения контракта Россия подтвердила в сентябре 2017 года. По словам главы Минобороны Турции Хулуси Акара, развертывание российских ЗРС должно начаться в октябре 2019 года. Стоимость поставки составит 2,5 млрд долларов.

Турция станет первым членом НАТО, который получит зенитные системы подобного класса от России. Поставкам «Триумфов» пытаются помешать США. Вашингтон предупредил Анкару об отказе в продаже турецкой стороне заказанных ранее истребителей-бомбардировщиков F-35, в случае поставок российских ЗРС. С таким заявлением выступила постпред США в НАТО Кэй Бэйли Хатчинсон, сообщил телеканал «360». По ее словам, Турция должна определиться до конца недели.