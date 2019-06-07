Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика
  /  Обновлено: 

Захарова прокомментировала отсутствие делегации США на ПМЭФ

40
0 Оставить комментарий

Захарова прокомментировала отсутствие делегации США на ПМЭФ

Москва, 7 июня. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала отсутствие политиков из США на Петербургском международном экономическом форуме.

«Мы знаем все трюки Госдепа и Белого дома. Если они не хотят приезжать — пусть не приезжают. Здесь и так довольно людно, так что не обращаем внимания», — сказала она в эфире RT.

В конце мая представитель Госдепартамента США сообщил, что Вашингтон не будет отправлять правительственную делегацию на ПМЭФ. По его словам, в частности, посол США в России Джон Хантсман не примет участие в форуме.

ПМЭФ-2019 проходит с 6 по 8 июня в Петербурге. Форум проводится с 1997 года и стал ведущей мировой площадкой для представителей деловых кругов. Ежегодно на ПМЭФ приезжают представители зарубежных стран, ведущие мировые политики и первые лица иностранных государств. 

В четверг, в частности, президент РФ Владимир Путин провел встречу с иностранными инвесторами. Путин подчеркнул, что предпринимателям предлагаются современные механизмы сотрудничества. Он напомнил, что общий объем финансирования нацпроектов и программ должен за шесть лет составить 400 млрд долларов.

Захарова прокомментировала отсутствие делегации США на ПМЭФ

Захарова во время дискуссии на тему цензуры в Сети рассказала о том, как Россия была вынуждена последовать мировой практике законодательного регулирования в Интернете. Стену в информационном пространстве между странами и народами представитель МИД РФ сравнила с той стеной, что мечтает возвести американский президент Дональд Трамп между США и Мексикой.

infox - new
Автор: Олеся Волкова
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров