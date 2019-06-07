Захарова прокомментировала отсутствие делегации США на ПМЭФ

Москва, 7 июня. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала отсутствие политиков из США на Петербургском международном экономическом форуме.

«Мы знаем все трюки Госдепа и Белого дома. Если они не хотят приезжать — пусть не приезжают. Здесь и так довольно людно, так что не обращаем внимания», — сказала она в эфире RT.

В конце мая представитель Госдепартамента США сообщил, что Вашингтон не будет отправлять правительственную делегацию на ПМЭФ. По его словам, в частности, посол США в России Джон Хантсман не примет участие в форуме.

ПМЭФ-2019 проходит с 6 по 8 июня в Петербурге. Форум проводится с 1997 года и стал ведущей мировой площадкой для представителей деловых кругов. Ежегодно на ПМЭФ приезжают представители зарубежных стран, ведущие мировые политики и первые лица иностранных государств.

В четверг, в частности, президент РФ Владимир Путин провел встречу с иностранными инвесторами. Путин подчеркнул, что предпринимателям предлагаются современные механизмы сотрудничества. Он напомнил, что общий объем финансирования нацпроектов и программ должен за шесть лет составить 400 млрд долларов.

Захарова во время дискуссии на тему цензуры в Сети рассказала о том, как Россия была вынуждена последовать мировой практике законодательного регулирования в Интернете. Стену в информационном пространстве между странами и народами представитель МИД РФ сравнила с той стеной, что мечтает возвести американский президент Дональд Трамп между США и Мексикой.