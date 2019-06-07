Сирия новости 7 июня 07.00: САА отразила нападение «ан-Нусры» на базу вертолетов в провинции Хама, «Тахрир аш-Шам» захватила 2 города на севере Хамы

Сирия, 7 июня. САА отразила нападение террористов запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусры»1 на базу вертолетов в Хаме, террористы «Тахрир аш-Шам» захватили 2 города на севере провинции Хама, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли точечные удары по позициям боевиков «Джейш Аль-Изза» на окраинах Аль-Латамины и Кафр-Зеты, сбили беспилотник террористов в районе вертолетной базы в провинции Хама.

Демократические силы Сирии (SDF): насильственно рекрутировали 14 молодых людей в Ракке в ряды курдских бандформирований, издеваются над беженцами, содержащимися в лагере «Аль-Хол» к юго-востоку от Хасаки.

«Джебхат ан-Нусра»: атаковала с помощью беспилотника вертолетную базу САА в районе Джуб-Рамла в провинции Хама.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: в коалиции с протурецкими боевиками ССА пошла на прорыв линии обороны САА на севере провинции Хама, захватила 2 города: Тель-Малах и Кафр-Яхуд.

Провинция Ракка

Бойцы Демократических сил Сирии (SDF) арестовали 14 молодых людей в Ракке, после чего все они были принудительно призваны в ряды курдских бандформирований, передает портал The New Arab. Это агентство, кроме того, сообщает, что радикалы SDF не позволили нескольким семьям беженцев войти в город, развернув их на одном из своих КПП на окраине населенного пункта. Гражданские лица были отправлены в лагерь в окрестностях Айн-Иссы к северу от административного центра провинции, поскольку у них не было при себе документов. Напомним, курды и их американские кураторы незаконно удерживают почти всю северо-восточную часть САР, насаждая свои порядки.

Провинция Хама

На севере провинции Хама вновь активизировались столкновения между подразделениями Сирийской арабской армии (САА) и боевиками так называемой вооруженной оппозиции. Террористы «Тахрир аш-Шам» в коалиции с протурецкими боевиками ССА пошли на прорыв линии обороны САА, они ударили по нескольким направлениям. На данный момент боевикам удалось занять Тель-Малах и Кафр-Яхуд, перерезав тем самым дороги между Скальбией и Мхарде. САА пытается сдержать продвижение террористов, сообщает интернет-портал South Front.

По данным новостного портала Halab Today TV, артиллерия сил САА сейчас обстреливает огневые позиции группировки «Джейш Аль-Изза» на окраинах Аль-Латамины и Кафр-Зеты, откуда накануне вечером боевики открыли огонь по жилым районам населенных пунктов Мхарде и Джуббейн, находящимся в зоне контроля правительственных сил. Сведения о нанесенном радикалам уроне пока уточняются.

Боевики тем временем не перестают публиковать непроверенные сообщения о потерях САА. Так, по информации медиапортала Step News Agency, исламисты якобы повредили бронеавтомобиль сирийских военнослужащих у города Касабия. В то же время со стороны официальных информагентств никаких подобных сообщений не поступало.

Террористы «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ) атаковали вертолетную базу САА в районе Джуб-Рамла в провинции Хама с помощью беспилотника. Дрон сбили зенитчики сирийской армии, сообщает телеканал Al-Ikhbaria.

Провинция Хасака

Согласно данным источников агентства Deira News, курдские бойцы проводят издевательства над беженцами, содержащимися в лагере «Аль-Хол» к юго-востоку от Хасаки, прежде всего — над женщинами. Десятки жительниц лагеря ежедневно подвергаются преследованиям радикалов SDF, и домогательствам с их стороны. В общей сложно в «Аль-Холе» находятся около 75 тысяч вынужденных переселенцев. Напомним, во время вчерашнего брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о тяжелейших условиях жизни местных обитателей.

Ирак

Иракские вооруженные силы продолжают проводить обыски с целью выявления так называемых спящих ячеек запрещенного в РФ «Исламского государства»1. Согласно данным агентства новостей Iraqi News, в провинции Дияла завершилась очередная спецоперация, результатом которой стал арест одного из террористов ИГИЛ1, ранее занимавшего высокопоставленную должность в рядах террористической группировки. Известно, что задержанный стоял во главе одного из бандформирований ИГ1, действовавшего в районе Рашидия на севере Багдада. Боевик долгое время находился в розыске за военные преступления против иракского народа.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)