Боевики в Сирии предприняли попытку крупномасштабной атаки на севере Хамы

Хама, 7 июня. Группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» (альянс боевиков, возглавляемый террористами запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусры»1) объявила о начале новой крупномасштабной атаки на контролируемые правительством Сирии районы в северной части провинции Хама.

Как сообщает сирийское издание SouthFront со ссылкой на проправительственные источники, целью атаки является захват города Мхарде. По сообщениям источников, в деревнях Джуббейн и Тель-Малах к северу от города происходят серьезные столкновения Сирийской рабской армии (САА) с боевиками.

Последние два месяца происходили несколько подобных нападений со стороны «Хайят Тахрир аш-Шам» и ее союзников. Однако САА при поддержке ВКС России смогла отразить все нападения.

По данным издания, вечером в четверг боевики смогли захватить деревни Кафр-Яхуд и Тель-Малах. Проправительственные источники подтвердили, что САА вышла из обеих деревень после интенсивного обстрела боевиками.

Как сообщает агентство SANA, террористические группировки открыли ракетный огонь по жилым кварталам Мхарде. Агенство уточняет, что «террористические акты нанесли ущерб государственной и частной собственности, жертв среди гражданского населения нет».

Подразделения САА, дислоцированные на севере провинции Хама, отреагировали на источники ракетного обстрела, разгромив пусковые установки и уничтожив и ранив десятки боевиков.

Боевики планируют захватить стратегический город Мхарде, который находится в шести километрах к юго-востоку от Тель-Малах. Террористы обстреливали город несколько раз за последние несколько часов.

SouthFront отмечает, что за следующие несколько часов боевики вряд ли смогут продвинуться дальше, поскольку сирийские и российские военные самолеты наносят интенсивные воздушные удары по позициям террористов.

1 Организация запрещена на территории РФ.