Путин оценил идею создания центра искусственного интеллекта

Санкт-Петербург, 7 июня. Центр искусственного интеллекта, который совместно создадут Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Московский государственный университет, призван стать важнейшей составляющей в развитии соответствующих технологий. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Он призван стать одним из важнейших элементов реализации национальной стратегии развития технологий в области искусственного интеллекта», — заявил российский лидер на полях ПМЭФ.

По его словам, китайские партнеры проявляют к этому проекту большой интерес.

Путин назвал инвестиции в разработку информационных технологий, а также в продвижение передовых продуктов перспективным направлением. На встрече с инвесторами на полях ПМЭФ, он подчеркнул, что в этой сфере видно широкое пространство для сотрудничества, сообщают РИА Новости.

Напомним, что ПМЭФ-2019 проходит с 6 по 8 июня в Петербурге. Федеральное агентство новостей рассказывало об особенностях этого мероприятия.