Путин заявил, что Россия приветствует участие иностранного капитала в национальных проектах

Санкт-Петербург, 7 июня. Президент России Владимир Путин провел встречу с иностранными инвесторами в рамках ПМЭФ.

По его словам, Москва приветствует участие иностранного капитала в реализации нацпроектов. Путин подчеркнул, что предпринимателям предлагаются современные механизмы сотрудничества. Он напомнил, что общий объем финансирования нацпроектов и программ должен за шесть лет составить 400 млрд долларов, сообщает РИА Новости.

«То, что условия деятельности в России меняются, об этом говорят и независимые эксперты», — заявил Путин.

Президент рассказал, что Россия преодолела трудности в экономике, которые возникли несколько лет назад. Они были связаны с падением цен на углеводороды, металлы и химическую продукцию. Кроме того, трудности добавила санкционная политика западных стран, подчеркнул российский лидер.

«Мы не только преодолели спад — мы вышли на траекторию устойчивого роста», — констатировал Путин.

Ранее российский лидер заявил, что цена на нефть в районе 60-65 долларов за баррель устраивает Москву. Он подчеркнул, что государство не заинтересовано «в слишком высоких ценах на нефть».

«У нас нет необходимости загонять [цену] наверх, у нас и так появляется приличная маржа, если говорить в бюджетном смысле», — отметил Путин на полях ПМЭФ.

Напомним, что Петербургский международный экономический форум каждый год проходит в Северной столице России с 1997 года. Форум является отличной площадкой для переговоров между представителями деловых кругов, а также для решения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией и всем миром. В этом году главным гостем мероприятия стал лидер КНР Си Цзиньпин.