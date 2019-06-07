ООН поддержала идею РФ о признании победы над нацизмом всемирным наследием

Санкт-Петербург, 7 июня. Генсек ООН Антониу Гутерреш поддержал предложение России признать победу над нацизмом всемирным наследием человечества, сообщил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Ранее в четверг глава Совфеда Валентина Матвиенко в ходе встречи с Гутерришем на полях ПМЭФ-2019 сообщила, что Совет Федерации намерен обратиться в ООН с инициативой о признании победы над нацизмом всемирным наследием человечества. Матвиенко также добавила, что российская сторона собирается предложить зарубежным коллегам признать памятники борцам с нацизмом во всех странах всемирным мемориалом Второй мировой войны.

Как сообщает РИА Новости, Гутерреш идею, озвученную Матвиенко, поддержал. Он также выступил за проведение в РФ 21 мая 2022 года Всемирной конференции высшего уровня по межрелигиозному и межэтническому диалогу.

Как сообщалось ранее, Матвиенко на ПМЭФ обратила внимание генсека ООН на то, что в России обеспокоены искажением исторических фактов в некоторых зарубежных странах, а также попытками героизации преступников и пособников фашистов.

Гутерреш в свою очередь отметил, что обеспокоен ростом неонацизма в Европе и США.