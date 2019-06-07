Поступок Соболь в отношении беременной Симоньян в Сети назвали «скотской подлостью»

Москва, 7 июня. Пользователи Telegram не скрывают своего возмущения от поступка правой руки Алексея Навального, юриста «ФБК» Любови Соболь, из-за которого главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян оказалась в больнице с угрозой прерывания беременности.

Вечером в четверг стало известно, что в коридорах радиостанции «Эхо Москвы» Соболь атаковала с вопросами о столичном мэре Сергее Собянине беременную Симоньян. При этом выяснилось, что встреча не была случайной: Соболь специально поджидала главреда RT.

После инцидента Симоньян стало плохо, ее на 18-й неделе беременности госпитализировали в одну из московских больниц с угрозой прерывания беременности.

Журналист Андрей Медведев выразил мнение, что Симоньян еще повезло, поскольку от Соболь можно было ожидать более неадекватных поступков, сообщает «Политика сегодня».

«Так что Рите повезло. Соболь могла с ножом и топором сразу заявиться», — написал он.

Шеф-редактор на RT Мария Баронова заявила, что поведение Соболь выходит за рамки морали.

«Но так вообще уже не первый раз задумываюсь в контексте женской эмансипации, что у женщин почему-то гораздо ниже барьер в травле беременных. В смысле, ну правда, это как вообще? Любая рожавшая женщина знает насколько это опасное состояние», — возмутилась она.

Леся Рябцева, бывшая помощница главного редактора «Эха Москвы», в коридоре которого произошел инцидент, обратила внимание на неадекватное поведение Соболь, которая — тоже мать.

«Что и требовалось доказать. И это с учетом того, что у Соболь есть дочь. Дочь есть, а солидарность и адекватность — отсутствуют», — написала она.

Евгений Примаков, депутат Госдумы РФ, журналист и внук бывшего председателя правительства РФ, обратился к Симоньян, пожелав ей не сдаваться.