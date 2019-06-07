«Новартис» будет производить лекарственные препараты от рака в Рязанской области

Москва,7 июня. Фармацевтическая компания «Новартис-Фарма» (входит в международную группу компаний «Новартис») и «Скопинский фармацевтический завод» (ООО «Скопинфарм») подписали соглашение о создании производства антираковых и гематологических препаратов на площадке Петербургского международного экономического форума.

Препараты будут производиться в Рязанской области на заводе «Скопинфарм». В рамках соглашения «Новартис» предоставит российской компании доступ к технологиям, активным фармацевтическим субстанциям, а также окажет необходимые консультационные услуги.

Первый заместитель министра промышленности и торговли Сергей Цыб подчеркнул, что соглашение станет серьезным вкладом в реализацию федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями». По его словам, производство лекарственных препаратов начнется в 2023-2024 годах. Они будут поступать в систему здравоохранения с российской площадки.

«Мы приветствуем создание на базе завода «Скопинфарм» нового производства современных высокотехнологичных препаратов для лечения онкологических заболеваний и готовы оказать всю возможную поддержку для своевременного старта производства», — заявил губернатор Рязанской области Николай Любимов.

Генеральный директор ООО «Скопинфарм» Инга Нижарадзе рассказала, что строительство новых производственных мощностей уже ведется. Она напомнила, что российская компания работает с препаратами «Новартис»: занимается контролем качества и вторичной упаковкой товара.

В ООО «Новартис-Фарма» заявили, что локализация производства на территории России позволит упростить доступ пациентов к необходимому лечению, а также «заявить о себе как о долгосрочном партнере всех участников фармацевтической индустрии». Генеральный директор ООО «Новартис-Фарма» Наталья Колерова подчеркнула, что сотрудничество между «Новартис» и «Скопинфарм» началось в 2006 году с производства лекарственного препарата, а в 2016 году сотрудничество было расширено в области производства высокотехнологичных продуктов.

Общий размер инвестиций в проект и экономику Рязанской области составит более 3 млрд рублей. Будет создано 80 рабочих мест в связи со строительством дополнительных мощностей на заводе «Скопинфарм», сообщает пресс-служба группы компаний «Новартис».