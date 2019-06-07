Симоньян сообщила об угрозе прерывания беременности после встречи со скандалисткой Соболь

Москва, 7 июня. Главред МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила об угрозе прерывания беременности после инцидента со скандалисткой Любовью Соболь в коридорах радиостанции «Эхо Москвы».

Симоньян сообщила агентству «Интерфакс», что врачи сказали ей о необходимости оставаться в больнице.

«Пока меня госпитализируют на сутки. Угроза прерывания беременности на 18-й неделе», — сообщила она.

Ранее Симоньян в своем Telegram-канале рассказала, что у входа на радиостанцию ее встретила Соболь «с включенной камерой и вопросами почему-то про Собянина». Сотрудница так называемого «ФБК» гналась за Симоньян по коридорам. По словам сотрудников радиостанции, Соболь специально караулила главреда RT.

После атаки со стороны неадекватной Соболь Симоньян стало плохо, по скорой ее увезли в одну из московских клиник.

Отметим, что правая рука Навального в своем микроблоге в Twitter заявила, что случайно столкнулась с Симоньян и решила задать ей пару вопросов.

Соболь не первый раз попадает в скандальные ситуации. Ранее в Сети появилась видеозапись, на которой «юрист» из так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» агрессивно атакует снимавшего ее обычного прохожего. Сотрудница ФБК, забыв о политесе, начала оскорблять москвича всего лишь за то, что тот «посмел» направить на нее объектив камеры своего сотового телефона.

Отметим, что Соболь — кандидат в депутаты в Мосгордуму от 43 округа, то есть является публичной личностью. Снимать в общественном месте законом не запрещено.

Позднее гнев «кандидата» обрушился на журналиста Федерального агентства новостей, который пытался выяснить у Соболь, будет ли она публиковать данные о своих доходах и имуществе.