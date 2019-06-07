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Путин и Си Цзиньпин совершили речную прогулку по Петербургу

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Путин и Си Цзиньпин совершили речную прогулку по Петербургу

Санкт-Петербург, 7 июня. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин совершили речную прогулку по Петербургу после завершения рабочих мероприятий.

Главы государств осмотрели с воды достопримечательности города, а также поднялись на борт крейсера «Аврора». Для них провели краткую экскурсию. После этого Путин и Си Цзиньпин посетили Эрмитаж, где неформальное общение продолжилось, сообщает пресс-служба президента России.

Ранее лидеры двух государств в Москве на лимузине российского бренда Aurus отправились в зоопарк, посмотреть на подаренных китайской стороной панд.

Напомним, Си Цзиньпин находится в России с государственным визитом, который продлится до 7 июня. Лидер КНР примет участие в работе ПМЭФ. На встрече в Кремле политик заявил, что Россия и Китай приложат все усилия, чтобы сохранить текущий уровень двухсторонних отношений, которые основаны на прочном взаимном доверии и стратегической поддержке.

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Автор: Борис Николаев
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