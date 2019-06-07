Генконсульство в Марселе отреагировало на статью Monde о «российском шпионе»

Париж, 7 июня. Генконсульство РФ в Марселе отреагировало на статью французской газеты Mondе о якобы раскрытом «российском шпионе».

«Это грязная инсинуация, мы не комментируем», — заявили РИА Новости в российской дипмиссии.

В Monde был опубликован материал, в котором заявлялось, что Сергей Желтиков, занимавший пост вице-консула в российском генконсульстве в Марселе в 2016 году, был в 2018 году якобы разоблачен швейцарской разведкой как шпион.

Французские журналисты также заявили о связи Желтикова с россиянами Евгением Серебряковым и Алексеем Моренцом, которых в октябре прошлого года власти Нидерландов и США обвинили в причастности к подготовке хакерских атак, в частности, на Организацию по запрещению химического оружия.

Ранее в четверг в рамках ПМЭФ президент РФ Владимир Путин заявил, что Лондону «нужно забыть всю эту историю с отравлениями, шпионами», поскольку «глобальные интересы важнее, чем игры спецслужб».

Отметим, «российские шпионы» мерещатся западным странам даже в животном мире. Ранее в северном районе Норвегии рыбаки нашли кита-белуху с камерой GoPro и обвесом с надписью по-русски: «оборудование Санкт-Петербурга». Биолог из Института морских исследований Мартин Бью выразил подозрения, что пойманная белуха — это «кит-шпион», который используется «не российскими учеными, а военно-морским флотом».

Комментируя инцидент Федеральному агентству новостей, член Совета Федерации Франц Клинцевич подчеркнул, что использовать животных в военных целях в сегодняшних реалиях — полный абсурд.