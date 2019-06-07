Алибасова ввели в медикаментозный сон на ночь

Москва, 6 июня. Продюсер Бари Алибасов будет находиться в медикаментозном сне до утра, сообщил пресс-секретарь группы «На-На» Вадим Горжанкин.

Горжанкин сообщил РИА Новости, что Алибасов «будет спать до утра». Он уточнил, что в медикаментозный сон «вводят на сутки минимум», поэтому дальше решение будут принимать врачи.

Пресс-секретарь также опроверг появившуюся в СМИ информацию о предстоящей операции трахеостомии.

Ранее личный врач Алибасова Марият Мухина сообщила KP.RU, что продюсер находится «в ясном сознании, не в коме, не при смерти». Она уточнила, что Алибасов «питается через зонд, говорит с трудом из-за ожога».

Напомним, Алибасов по ошибке выпил жидкость для прочистки труб, сообщал RT. Продюсера доставили в тяжелом состоянии в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Сын музыканта сообщил журналистам, что отец принял химическую жидкость за сок. Алибасову на месте сделали промывание желудка, после чего увезли в больницу. У продюсера был диагностирован ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей.

Ранее стало известно, что продюсер решил обновить свое завещание. В своей последней воле он указал, кому должна будет достаться его недвижимость, права на группу «На-На», а также его любимец — кот по кличке Чуча, передавала «Газета.ру».

Отравление произошло накануне его 72-го дня рождения, и в четверг к стенам больничного корпуса поддержать «учителя» приехали коллектив «На-На» и фанаты.