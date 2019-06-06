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САА отразила атаку боевиков на вертолетную базу в провинции Хама

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САА отразила атаку боевиков на вертолетную базу в провинции Хама

Дамаск, 6 июня. Террористы «Джебхат ан-Нусры1» (запрещена в РФ) атаковали вертолетную базу САА в районе Джуб-Рамлы в провинции Хама с помощью беспилотника. Его сбили бойцы сирийской армии.

Ранее террористы обстреляли город Мхарде на северо-западе провинции из минометов. Также под обстрел попали селения Джбейн, Телль-Мильх и Хаялейн. Информации о пострадавших нет.

САА ответными ударами по позициям террористов уничтожила реактивные установки. Всего боевики потеряли три бронемашины, семь военно-транспортных средств и понесли потери в живой силе.

Ранее террористы обстреляли семь населенных пунктов в провинции Латакия. Под огонь попали населенные пункты  Руйесет-Эскандер, Эль-Арейм, Сафсафа, Икко, Кинсибба, Нахшебба и Джубб-эз-Зарур

 

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Автор: Борис Николаев
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