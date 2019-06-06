Захарова оценила возвращение Кучмы в контактную группу по Донбассу

Санкт-Петербург, 6 июня. Возвращение Леонида Кучмы в минскую контактную группу является шагом в правильном направлении, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В среду состоялось первое после смены власти на Украине заседание по Донбассу в Минске. Президент Владимир Зеленский вновь назначил Кучму представителем Киева в контактной группе.

Захарова в эфире радио Sputnik отметила, что пока рано обсуждать результаты работы нового президента.

«Мы видим шаги действительно в правильном направлении — это назначение Кучмы. Это ни в коем случае, я не даю ни ему оценку, ни характеристику, я на это не имею право. Я имею в виду то, что понимание важности того инструментария, который уже существовал и от которого нельзя отказываться с точки зрения урегулирования внутриукраинского кризиса», — отметила она.

Назначение Кучмы ранее прокомментировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он отметил, что Кучма — авторитетный и опытный политик, но в вопросе урегулирования ситуации в Донбассе важна позиция самого Зеленского, передавал RT.

Сам бывший президент Украины заявил после назначения, что не мог проигнорировать предложение. Он считает, что его страна переживает «не самые легкие времена в истории» и надеется внести свой вклад в нормандский формат.

Политик работал на том же посту до октября прошлого года и заявил, что уйдет по достижении им «критического возраста» — ему без малого 81 год. В ноябре представителем Киева по Донбассу стал бывший министр обороны Украины Евгений Марчук.

Гражданская война на Украине продолжается с 2014 года. В 2015 году был принят комплекс мер по урегулированию конфликта, однако украинская сторона с тех пор не выполнила ни одного из указанных в нем пунктов.