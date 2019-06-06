Боевики в Сирии обстреляли несколько населенных пунктов провинции Латакия 

Москва, 6 июня. Боевики обстреляли семь населенных пунктов в сирийской провинции Латакия, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в САР.

За прошедшие сутки боевики, действующие в Идлибской зоне деэскалации, совершили обстрелы населенных пунктов Руйесет-Эскандер, Эль-Арейм, Сафсафа, Икко, Кинсибба, Нахшебба и Джубб-эз-Зарур провинции Латакия.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, ранее сирийские силы безопасности обнаружили оружие и боеприпасы, в том числе американские ракеты TOW, которые были брошены боевиками перед уходом из региона. По словам источника в компетентных органах, сирийскими военными были изъяты сотни тысяч патронов пулеметов, некоторые из которых были произведены израильскими силами, а также пулеметы калибра 12,7 мм и 14,5 мм и 23 мм в дополнение к числу противотанковых ракет.