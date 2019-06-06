Беременную Симоньян госпитализировали после нападения скандалистки Соболь

Москва, 6 июня. Главреда МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариту Симоньян экстренно увезли на скорой после нападения неадекватной сторонницы Алексея Навального Любови Соболь. Скандалистка подкараулила Симоньян.



Журналист Дмитрий Стешин на своей странице в Facebook рассказал подробности происшествия. По его словам, Соболь специально караулила Симоньян у входа на радио «Эхо Москвы», а «когда увидала — включила камеру и начала натурально пытать Симоньян вопросами про Собянина».

«Где Марго и где Собянин — понять сложно. Но можно. Это у мадам Соболь началась предвыборная кампания в Мосгордуму. Закончилась эта история некрасиво. Марго спрятали «эховцы» в одном из кабинетов, а потом вызвали ей «Скорую». Марго в положении, я так понимаю, сейчас ее везут по самым пробкам в больницу. Пусть у Марго все будет хорошо», — написал Стешин.

Ранее Симоньян в своем Telegram-канале сообщила, что у входа на радиостанцию ее встретила Соболь «с включенной камерой и вопросами почему-то про Собянина». Сотрудница так называемого «ФБК» гналась за Симоньян по коридорам, пока ту «добрые эховцы не упрятали в венедиктовский кабинет».

В Telegram-канале RT на русском сообщается, что Симоньян госпитализирована после инцидента с Соболь на «Эхо Москвы».

Источник Федерального агентства новостей в скорой подтвердил информацию о госпитализации.

Напомним, юрист так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Соболь является независимым кандидатом в Московскую городскую думу от 43-го округа. Однако из-за ее поведения избирательная кампания обрастает скандалами. Так, в начале мая в Сети был опубликован ролик, на котором Соболь кричит и оскорбляет молодого человека, который просто хотел сделать с ней видео.

Ранее скандалистка напала на корреспондента ФАН на встрече с избирателями. Журналист попытался задать вопрос «кандидату» о том, «будет ли она публиковать данные о своих доходах и имуществе», однако его силой оттолкнули от нее.

Напомним, ранее стало известно, что Соболь тайно владеет дорогостоящими объектами недвижимости общей стоимостью в 51 миллион рублей.