Мария Захарова об ужесточении госконтроля над СМИ в Интернете. ФАН-ТВ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сегодня выступила на сессии «Цензура в Сети. Мировые практики законодательного регулирования в Интернете» в рамках Петербургского международного экономического форума. Специально для ФАН-ТВ Мария Захарова поделилась своим мнением об ужесточении государственного контроля над СМИ в Интернете.

«В разных странах есть законы о СМИ, помимо всего прочего есть межгосударственные договоренности, соглашения, конвенции. Это не столько регулирование, сколько правовое оформление деятельности СМИ, защите журналистов. Это колоссальная сфера, в которой присутствует большое количество людей, это связано с безопасностью. Кроме того это большие финансовые средства, которые в этой среде вращаются с ростом рекламы, с ростом вообще новых технологий. Безусловно, должны появляться новые правила, новое регулирование. Другое дело, что на сегодняшний день появляются разграничительные линии уже в информационной среде. И еще недавно, 10 лет назад мир думал, как противодействовать глобализации для сохранения культурной национальной идентичности, а сегодня получается, что идентичность не интересует всех настолько, насколько все понимают, что действительно появляются границы, в частности в Интернете. Каждая страна начинает вырабатывать некие правила поведения в общей до недавнего времени среде. Кроме того существует сегментация в этом пространстве по целому ряду дополнительных критериев. Например, во Франции разрабатывается целая стратегия, как маркировать новости в Интернете или СМИ, отмечать, как благонадежные и нет. Все это делается под красивыми слоганами борьбы с фейками, а на самом деле за этим стоит грубая попытка тотальной цензуры», — рассказала Мария Захарова.