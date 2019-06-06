Кто станет новым премьер-министром Великобритании? ФАН-ТВ

7 июня свой пост покинет премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Накануне в Москве эксперты обсудили, как изменятся взаимоотношения Британии и России, что будет с выходом Великобритании из Европейского союза, и кто займет место Мэй. О своей отставке пока еще действующий премьер-министр объявила сразу после выборов в Европарламент, в котором Великобритании пришлось участвовать из-за отложенного Brexit. В специальном обращении она сообщила, что уйдет с поста лидера Консервативной партии через две недели и, соответственно, сложит с себя и полномочия главы правительства.

«Госпожа Мэй уходит, честно говоря, ничем себя не зарекомендовав кроме отрицательных оценок. Во-первых, надо признать, что ей досталась тема проводить Brexit, против которого она была с самого начала. Она не хотела, но ей поручили, поскольку она стала премьером, а когда человек делает не любимое дело, результат, как правило негативный. Во-вторых, ей, конечно, очень хотелось стать второй железной леди, получилась бледная тень Маргарет Тэтчер. Госпожу Мэй не уважали, более того в Европейском Союзе к ней относились подчеркнуто неуважительно, на мой взгляд. Госпожа Меркель ей даже отказалась пожать руку», — говорит Владимир Джабаров, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам.

Лидеры Евросоюза назначили новый окончательный срок выхода Британии из Евросоюза — 31 октября. Заниматься этим предстоит уже новому премьер-министру. Эксперты считают, что им станет Борис Джонсон — экс-глава британского МИДа. И если это случится, то Великобритания станет более антироссийской, чем при Терезе Мэй.