Неадекватная Соболь накинулась на беременную Симоньян

Москва, 6 июня. Правая рука блогера Алексея Навального Любовь Соболь набросилась на беременную главреда МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариту Симоньян.

Как сообщила в своем Telegram-канале Симоньян, вечером в четверг она пришла в редакцию радиостанции «Эхо Москвы». Однако у входа ее встретила Соболь «с включенной камерой и вопросами почему-то про Собянина».

Сотрудники радиостанции рассказали, что Соболь караулила свою жертву у входа. Сотрудница так называемого «ФБК» гналась за Симоньян по коридорам, пока ту «добрые эховцы не упрятали в венедиктовский кабинет».

«Харрасить беременных женщин по коридорам радиостанции — не лучший метод ведения предвыборной кампании. И для кармы нехорошо», — отметила Симоньян.

Напомним, юрист так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Соболь является независимым кандидатом в Московскую городскую думу от 43-го округа. Однако из-за ее поведения избирательная кампания обрастает скандалами.

Так, в начале мая в Сети был опубликован ролик, на котором Соболь кричит и оскорбляет молодого человека, который просто хотел сделать с ней видео. Молодой человек пытался уйти от конфликта, однако Соболь продолжала его догонять, попутно смешивая с грязью.

Ранее скандалистка напала на корреспондента Федерального агентства новостей на встрече с избирателями. Журналист попытался задать вопрос «кандидату» Соболь о том, «будет ли она публиковать данные о своих доходах и имуществе», его силой оттолкнули от нее, сославшись на автограф-сессию для волонтеров.

Дело в том, что ранее стало известно, что слова юриста о том, что она «ютится» с мужем 38-метровой квартирке на Загородном шоссе не соответствуют действительности. Соболь тайно владеет дорогостоящими объектами недвижимости общей стоимостью 51 миллион рублей.