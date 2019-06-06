Лондон назвал условие для улучшения отношений с Россией

Лондон, 6 июня. Отношения между Лондоном и Москвой могут измениться лишь в том случае, если Россия «пересмотрит свое поведение», заявил представитель премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.

Как сообщает Reuters, представителя Мэй попросили прокомментировать высказывание российского президента Владимира Путина о том, что Британия и РФ должны перевернуть «связанную со шпионами, с покушениями» страницу в своих отношениях.

Сотрудник премьерской канцелярии заявил, что Лондон продолжит сотрудничать с Москвой по вопросам, касающимся международной безопасности, «поскольку это соответствует национальным интересам Соединенного Королевства».

«Тем не менее премьер-министр неоднократно давала понять, что наши отношения с Россией могут измениться лишь в том случае, если Россия изменит свое поведение», — заявил он.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, в четверг в рамках ПМЭФ Путин выразил мнение, что Лондону необходимо забыть про истории со шпионами, поскольку «глобальные интересы важнее, чем игры спецслужб». Президент призвал «отбросить мишуру и заняться делом».

Путин также выразил надежду, что новый премьер-министр Британии будет принимать во внимание вопросы сотрудничества с России, в частности, учел интересы 600 британских компаний, работающих на территории РФ.

В марте прошлого года бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за шпионаж, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества «Новичок». Лондон мгновенно обвинил в инциденте Москву, не предоставив хоть каких-либо доказательств. Москва категорически отвергла все обвинения.