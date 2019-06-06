Правительство РФ планирует ввести поддержку при рождении первого ребенка

Санкт-Петербург, 6 июня. Правительство России работает над созданием дополнительных мер поддержки семей при рождении первого ребенка. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова в кулуарах Петербургского экономического форума.

По ее словам, правительство работает над созданием мер, которые позволят стимулировать женщин к рождению первого ребенка в семье. Голикова также добавила, что разрабатываемые меры не предполагают возможность выдачи материнского капитала свыше одного раза.

«Мы продолжаем и будем дальше обсуждать вопросы эффективности той поддержки, которая сейчас действует», — подчеркнула вице-премьер.

Голикова также добавила, что в 2020 году материнский капитал вырастет на 16 тысяч рублей, ТАСС.