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Правительство РФ планирует ввести поддержку при рождении первого ребенка

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Правительство РФ планирует ввести поддержку при рождении первого ребенка

Санкт-Петербург, 6 июня. Правительство России работает над созданием дополнительных мер поддержки семей при рождении первого ребенка. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова в кулуарах Петербургского экономического форума.

По ее словам, правительство работает над созданием мер, которые позволят стимулировать женщин к рождению первого ребенка в семье. Голикова также добавила, что разрабатываемые меры не предполагают возможность выдачи материнского капитала свыше одного раза.

«Мы продолжаем и будем дальше обсуждать вопросы эффективности той поддержки, которая сейчас действует», — подчеркнула вице-премьер.

Голикова также добавила, что в 2020 году материнский капитал вырастет на 16 тысяч рублей, ТАСС.

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Автор: Артем Никулин
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