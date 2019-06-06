Аксенов рассказал о своем отношении к отказу Запада признать Крым

Санкт-Петербург, 6 июня. Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал о своем отношении к отказу западных стран признать Крым частью России. Аксенов заявил, что нежелание Запада признать Крым – это их трудности.

«Мы — полноценный регион Российской Федерации, на остальное — глубоко плевать», — отметил Аксенов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Аксенов подчеркнул, что Крым признали регионом России внутри страны и это главное. Глава Крыма считает, что умные давно признали Крым частью России, а те кто, не признал, это их «трудности».

«Поверьте, это тоже все пройдет. Собака лает, караван идет. Двигаемся дальше», — подытожил Аксенов.

Крым воссоединился с Россией в 2014 году по результатам референдума. За возвращение в состав РФ проголосовали 96% жителей полуострова. За пять лет в составе России Крым претерпел колоссальные изменения, которые видны невооруженным глазом. Прежде всего, улучшения касаются транспортной инфраструктуры, социальной сферы и туризма.

Также в рамках ПМЭФ-2019 губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников ответил на вопрос журналистов о том, какими бы были итоги референдума в Крыму, если бы голосование проходило сейчас. Овсянников заявил, что принятое жителями Крыма решение о воссоединении с Россией является неизменным. Глава Севастополя посоветовал тем, кто сомневается, побывать в городе и «просто это почувствовать».