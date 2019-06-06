Роскомнадзор направил запрос Instagram из-за утечки данных 49 млн пользователей

Санкт-Петербург, 6 июня. Роскомнадзор направил запрос руководству социальной сети Instagram в связи с утечкой данных пользователей. Об этом заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

В конце мая стало известно, что на облачной платформе Amazon AWS была обнаружена открытая база с данными 49 миллионов пользователей Instagram. Данные содержат имена и фамилии владельцев аккаунтов, электронные адреса и номера их телефонов, а также данные об их подписчиках.

По словам Жарова, Роскомнадзор направил запрос руководству Instagram, однако к настоящему моменту ответа так и не последовало, передает РИА Новости.

«Instagram - это «созвездие» Facebook, огромная компания, жутко бюрократическая. Думаю, что к концу лета что-то ответят. Они отвечают всегда, просто очень долго. Там же жесткий запрос, пишем всегда на генерального директора. Поэтому все должно пройти эти стадии», — пояснил Жаров.

Стоит отметить, что обнародованная база данных была составлена компанией Chtrbox из Индии, которая занимается размещением платной рекламы. При этом каждый аккаунт Instagram, содержавшийся в базе данных сопровождался примечанием о том, сколько стоит размещение в рекламы нем. Вскоре после публикаций в СМИ компания Chtrbox закрыла доступ к базе данных.