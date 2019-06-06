Омбудсмен ЛНР оценила перспективы обмена пленными «всех на всех» при Зеленском

Луганск, 6 июня. Прогресса при обсуждении вопроса обмена пленными по формуле «всех на всех» в ходе состоявшегося 5 июня в Минске заседания трехсторонней контактной группы по Донбассу достигнуто не было. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявила представитель Луганской народной республики в гуманитарной подгруппе контактной группы, руководитель рабочей группы ЛНР по обмену военнопленных, омбудсмен ЛНР Ольга Кобцева.

Кобцева отметила, что на данный момент никаких перспектив для обмена пленными по формуле «всех на всех» нет.

«Результатов не достигли, — с сожалением констатировала она. — Для [бывшего украинского омбудсмена Валерии] Лутковской это была первая, ознакомительная встреча. Дело в том, что она ранее участвовала в переговорном процессе в лице эксперта с украинской стороны в момент проведения верификации, когда объезжались тюрьмы и люди подтверждали либо не подтверждали свое согласие на обмен».

По словам Кобцевой, когда Лутковская приехала в Минск, оказалось, что она на год выпала из событий и не владела всей ситуацией.

«Поэтому вчера мы проговорили ключевые моменты, — рассказала омбудсмен ЛНР. — В лице господина [Тони] Фриша, координатора [от ОБСЕ] нашей группы, были даны комментарии по ключевым вопросам. Ну и в принципе мы вчера проговорили вопросы по обмену — что необходимо сделать для того, чтобы он произошел, а также обсудили ситуацию по без вести пропавшим. То есть, слава Богу, диалог состоялся, не было склоки, оскорблений и всего остального. Ну, а результат, можно сказать, ноль».

По словам собеседницы ФАН, ни дата обмена, ни конкретика по спискам согласованы на переговорах в Минске 5 июня не были.

«Ничего этого и близко не было. С моменты выхода господина [Виктора] Медведчука из минского переговорного процесса — а он был лицом, ответственным за все вопросы, связанные с обменом — украинская сторона осталась без своего представителя в этом вопросе. А госпожа Лутковская еще не до конца владеет своими полномочиями», — объяснила Кобцева.

При этом она смотрит весьма скептически на перспективы обмена по формуле «всех на всех» при новом президенте Украины Владимире Зеленском.

«Мне трудно что-либо предсказать, потому что господин Зеленский уже отличился тем, что сначала он говорит одно, потом через какое-то время делает совершенно противоположное заявление, — заметила она. — Мы можем от нынешнего руководства Украины ожидать чего угодно. То есть, какой-то последовательности нет. Выдается желаемое за действительное, но системного подхода к решению проблемы пока на сегодняшний день нет».

Напомним, что гражданская война началась на Украине в апреле 2014 года. По разным оценкам, ее жертвами с обеих сторон — востока и запада страны — стали от 10 тысяч до 30 тысяч человек, включая военных и гражданских. Что же касается пленных и пропавших без вести, то речь может идти о нескольких сотнях человек.