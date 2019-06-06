Что предвещают самолеты-разведчики США у берегов Сирии, в том числе около «Хмеймима»

Соединенные Штаты, возможно, готовятся к новому удару по Сирии. Такое предположение высказал военный эксперт Михаил Ходаренок в эфире радио «Вести ФМ». Насколько это вероятно? Выясняло Федеральное агентство новостей (ФАН).

Анализируя участившиеся пролеты американской авиации вдоль побережья арабской республики, в частности — в непосредственной близости от аэродрома российских ВКС «Хмеймим» в Латакии и пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Тартусе, Ходаренок сделал вывод, что США, судя по всему, ведут разведывательную операцию. Скорее всего — в целях выявления местоположения средств ПВО РФ и САР.

«Целью данного разведывательного полета, наверное, являлось все-таки вскрытие российских и сирийских систем ПВО. <…> Потому что когда производятся такие вылеты, включаются многие средства радиолокационной разведки, ведутся радиопереговоры, поднимаются в воздух дежурные по ПВО самолеты. Эта активность фиксируется средствами радиоэлектронной разведки — позывные, частоты, переговоры с пилотами в воздухе. <…> Они приблизились, например, к авиабазе «Хмеймим» на 36 километров, к Тартусу — тоже преодолели 50-километровый рубеж. И вот ими, видимо, регистрировалась работа российских реакционных средств и время ответа дежурных по ПВО сил», — считает полковник запаса.

Он добавил, что такой сбор разведданных вполне может быть связан с подготовкой международной коалиции к очередному акту военной агрессии против Сирии в рамках возможной новой провокации.

«Это, вполне вероятно, осуществляется в преддверии нанесения Соединенными Штатами удара крылатыми ракетами по объектам государственной инфраструктуры САР», — подозревает военный эксперт.

Напомним, Twitter-ресурс Intel Sky на днях сообщал, что самолеты ВВС США Boeing RC-135 и Boeing P-8 Poseidon совершили маневры у побережья Латакии. Истребитель Су-35 ВКС РФ 4 мая трижды менее чем за три часа осуществил перехват американской разведывательной авиации в Восточном Средиземноморье.

Член Совета Федерации Игорь Морозов не исключает возможной подготовки Пентагоном новой атаки против Сирии, однако считает, что очередной удар в нынешней ситуации был бы слишком необдуманным и опрометчивым шагом со стороны западной коалиции. Такое мнение он высказал в комментарии для ФАН.

«Сейчас такой удар американцы вряд ли бы решились нанести, потому что он выглядел бы слишком демонстративно на фоне развивающегося мирного урегулирования сирийского конфликта и начала работы конституционной комиссии», — считает наш собеседник.

Он предположил, что участившиеся разведывательные усилия ВВС США в побережья арабской республики в большей степени отвечают другим стратегическим задачам Вашингтона, связанным с его последними неудачами на международном рынке вооружений.

«Я думаю, что американскими летчиками была проведена обкатка на предмет вскрытия систем ПВО. В Латакии у нас стоят комплексы С-400, и такие же зенитно-ракетные комплексы у нас сейчас покупает Турция. Соединенные Штаты очень обеспокоены этим, поскольку почти все боевые средства, которые стоят на вооружении у турецких войск, произведены американцами и поставлены ими же. Кроме того, Анкара участвует в разработке нового многоцелевого истребителя США F-35. Соответственно, Пентагон переживает, что если турки получат эти самолеты на вооружение, имея С-400, то путем тестов могут быть вскрыты системы защиты на этих американских истребителях», — пояснил российский сенатор.

Вашингтон серьезно напуган, и не зря ранее он пытался чинить любые препятствия в надежде помешать заключению сделки о начале поставок российских ЗРК в Турцию. Накануне постпред США в НАТО даже прямо предупредила, что Анкара может не получить F-35, если не откажется от С-400.