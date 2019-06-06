Мошков прокомментировал начало съемок фильма про Рунет

Документальный сериал про развитие русскоязычного сегмента Интернета намерена снять кинокомпания режиссера Тимура Бекмамбетова «Базелевс» для «Национальной медиа группы» (НМГ) и «СТС Медиа». Картина расскажет об известных россиянах, сыгравших роль в развитии русской Сети.

Федеральное агентство новостей позвонило одному из известных деятелей Рунета, создателю сетевой «библиотеки Максима Мошкова» Максиму Евгеньевичу Мошкову. О том, что планируются съемки сериала про Рунет, он узнал от ФАН.

«По-моему, Рунет — это не очень яркая история. А с другой стороны, снимают же фильмы про Виктора Цоя и других наших рокеров, — считает он. — Значит, это кому-то интересно, по крайней мере, из нашего населения. Может быть, это [сериал про Рунет] тоже будет кому-то интересно. Честно говоря, с Цоем сравнивать себя не берусь. Но у нас в [русскоязычном] Интернете есть личности, известные не меньше, чем он, и сделавшие и для Интернета, и для его развития даже больше, чем такие люди [как Цой] — для русского рока. Поэтому имеет право. Там [на заре Рунета] любопытные происшествия случались, любопытные истории имели место».

По словам собеседника ФАН, если хороший сценарист напишет хорошую историю, с драмой, то будет любопытно посмотреть.

Что же касается персоналий Рунета, то, по мнению Мошкова, здесь главной проблемой является то, что люди, которые изначально делали Рунет, широкой аудитории неизвестны.

«Вы про них ничего не знаете, потому что они его делали за 10 лет до того, как про него все узнали, — объяснил Мошков. — Было целое поколение строителей русской Сети, которое ее прокладывало в 80-90-х годах. Это люди из Релкома, из Демоса. 70% из них сейчас в Америке или где-то на высоких должностях у нас в стране. Кто-то из них до сих пор управляет Рунетом. Но их фамилии практически никому ничего не скажут, кроме таких же стариков, которые в курсе».

То, что все понимают под Рунетом сейчас, — это плоды работы второго или третьего поколений разработчиков, то есть людей, которые делали в этом Интернете содержимое.

«Перед тем, как делать сайты, надо было проложить провода, протоколы, построить саму систему на физическом уровне, — рассказал собеседник ФАН. — Тех, кто делал сайты, мы все знаем. Я бы очень хотел увидеть историю Димы Крюкова, создателя «Рамблера», который сделал огромный проект, можно сказать, в одиночку, своими собственными руками. У него работало буквально несколько человек. Других выдающихся персон мы и так знаем. Но Крюков для меня — самый интересный. Он умер несколько лет назад, поэтому это будет вдвойне интересно, ведь живьем-то я его почти не видел».

Максим Мошков готов выступить консультантом при съемках фильма.