Глава Роскомнадзора пообещал полную блокировку Telegram

Санкт-Петербург, 6 июня. Роскомнадзор работает над созданием новых механизмов, которые позволят полностью заблокировать Telegram. Об этом заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

По его словам, в настоящее время Роскомнадзор использует один механизм блокировки мессенджера Telegram – это блокировка по IP-протоколу. При этом Telegram является сложным мессенджером, так как его IP-протоколы привязаны к конкретному набору IP-адресов по всему миру, однако в настоящее время пользователи используют прокси-серверы и другие протоколы обхода.

«Поэтому противодействие по IP-протоколу дает очень нестойкий эффект. Конечно, мы в этом направлении работаем, совершенствуем выгрузку, но если говорить о стратегическом решении этого вопроса — оно в будущем и связано отнюдь не с блокировкой по IP-протоколу. Мы над этим работаем», — отметил Жаров.

Кроме того, глава Роскомнадзора напомнил, что в настоящее время пользователи сталкиваются с проблемами в работе мессенджера, а также пообещал, что «Telegram продолжит зависать», передает РИА Новости.

Напомним, в апреле 2018 года Роскомнадзор по решению суда начал блокировать мессенджер Telegram на территории России. Причиной блокировки стал отказ владельцев мессенджера передавать ключи для дешифрования сообщений пользователей, которые они обязаны предоставить согласно действующему российскому законодательству.