Санкт-Петербург, 6 июня. Президент России Владимир Путин назвал Словакию одним из важнейших экономических партнеров РФ. Об этом российский лидер сообщил на встрече с премьер-министром Словакии Петером Пеллегрини.

Путин поблагодарил словацкую делегацию за участие в этом году в Петербургском международном экономическом форуме. Он отметил, что Россия очень рада видеть гостей из Словакии. Президент РФ подчеркнул, что страны смогут обсудить весь комплекс двусторонних связей.

Товарооборот между странами в первом квартале этого года увеличился почти 25%, заметил российский лидер. Он также напомнил о работе межправительственной комиссии, следующая встреча которой состоится в Сочи в октябре этого года.

«Хотел бы отметить, что между нашими странами сложились традиционно доверительные и дружеские отношения, это отражается и на хозяйственных связях, — резюмировал Путин на встрече с Пеллегрини. — Считаем вашу страну одним из важных наших партнеров в сфере экономического взаимодействия».

Премьер Словакии в свою очередь отметил «очень хорошее, открытое сотрудничество в области энергетики». Гость ПМЭФ-2019 выразил надежду, что в будущем это взаимодействие сохранится. Пеллегрини также обратил внимание на повышенный интерес жителей его страны к изучению русского языка.

В августе в республике будут праздновать 75-ю годовщину Словацкого национального восстания, констатировал Пеллегрини. Он пригласил Путина посетить это мероприятие.