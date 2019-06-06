Зеленский ответил на петицию с требованием его отставки

Киев, 6 июня. Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию с требованием его досрочной отставки, и объяснил, почему сейчас он не может покинуть пост главы государства.

Петиция с требованием об отставке Зеленского была зарегистрированная на сайте президента Украины и набрала более 25 тыс. голосов, необходимых для ее рассмотрения.

Отвечая авторам петиции, Зеленский напомнил, что, по украинским законам, президент может покинуть свой пост согласно четырем пунктам: отставки; невозможности исполнять свои полномочия по состоянию здоровья; смещения с поста в порядке импичмента; смерти.

«Во-первых, я не могу пренебречь волей 73% избирателей, принявших участие в голосовании во втором туре выборов президента Украины и поддержавших мою кандидатуру», — ответил глава государства.

Он также уточнил, что прекрасно себя чувствует и намерен дальше поддерживать хорошую физическую форму.

Авторам петиции он предложил «требовать у народных депутатов Украины» скорейшего голосования за законопроект об импичменте, который был передан Зеленским в Верховную раду 29 мая.

Ранее в четверг Рада приняла закон о полномочиях временной спецкомиссии, которая может заниматься организацией процедуры импичмента главы государства. За законопроект проголосовали 279 депутатов при необходимом минимуме 226 голосов, отметила «Газета.ру».

Документ еще должен подписать украинский президент. Закон вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования в официальной прессе.

Отметим, что на сайте президента Украины также зарегистрирована петиция за отмену петиции об отставке Зеленского.