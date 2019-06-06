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Двух канадок похитили из гольф-клуба в центральной Гане

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Двух канадок похитили из гольф-клуба в центральной Гане

Оттава, 6 июня. Двух гражданок Канады похитили в гольф-клубе в центральной части Ганы. Информацию подтвердили в министерстве иностранных дел Канады.

По данным СМИ, похищенные женщины были студентками Технического университета Кумаси. Кумаси является вторым по величине городом Ганы, расположенным в центральной части страны.

В Оттаве подтвердили информацию об инциденте, передает телеканал CTV. Однако во внешнеполитическом ведомстве отказались раскрыть детали произошедшего по «соображениям безопасности». В министерстве также не назвали имена похищенных женщин.

Двух канадок похитили из гольф-клуба в центральной Гане

Стоит отметить, что нахождение в большинстве африканских стран сопровождается с целым рядом рисков. Многие из государств остаются небезопасными для неподготовленных гостей из других стран.

Трагичным подтверждением этого факта стала история о российских журналистах Александре Расторгуеве, Орхане Джемале и Кирилле Радченко, которые погибли в Центральноафриканской Республике в июле прошлого года. ЦАР является одной из самый опасных стран черного континента. В прошом году правительство контролировало там менее 20% территории, остальная территория поделена между различными вооруженными группировками.

Федеральное агентство новостей изучило все детали этой трагедии и представило документальное расследование «Кто стоит за убийством российских журналистов в ЦАР».

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Автор: Катерина Иванова
© 2019 Федеральное агентство новостей
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