Собянин и Греф обменялись шутками на ПМЭФ-2019

Санкт-Петербург, 6 июня. Глава Сбербанка Герман Греф и мэр Москвы Сергей Собянин обменялись шутками в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Греф и Собянин приняли участие в сессии ПМЭФ, посвященной трансформации в быстро меняющемся мире. Глава Сбербанка, модерирующий дискуссию, спросил у Собянина о расходах Москвы на внедрение современных технологий. Глава Сбербанка поинтересовался, не эффективнее ли было решать проблемы более экономными методами, а средства тратить на социальную сферу.

Собянин ответил, приведя в пример московскую интеллектуальную транспортную систему. Градоначальник подтвердил, что это, действительно, «дорогая штучка», но она улучшила дорожную инфраструктуру на 15%.

«Чтобы решить эту проблему иными методами, нам потребовалось бы около триллиона рублей. И перекопать весь город, что физически невозможно», — заявил Собянин.

Глава Сбербанка решил подколоть мэра столицы: «ну, вы любите это». Аудитория встретила слова Грефа смехом и аплодисментами.

Далее в ходе дискуссии о развитии частного бизнеса Собянин отметил, что неразвивающиеся компании становятся банкротами. При этом мэр Москвы пошутил, что Сбербанку такое не грозит, ведь он монополист.

«Сбербанка это не касается, потому что он монополист. Он может не развиваться, ничего с ним не случится», — добавил Собянин.

Греф удивился, отметив, что раньше думал, что только Центробанк РФ не любит Сбербанк, оказалось, что мэр Москвы тоже. Собянин поспешил добавить, что любит Сбербанк и уверен в его устойчивости.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. За три дня участники и гости мероприятия обсудят перспективы развития российской и мировой экономик, правила глобальной торговли. Также внимание было уделено обмену технологиями и инвестициям. Основная программа ПМЭФ-2019 проходит в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». Все мероприятия, а их в общей сложности будет 170, объединены девизом «Формируя повестку устойчивого развития».