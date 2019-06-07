Сирия, 7 июня. САА обнаружила тайник ИГИЛ1 на юго-востоке Дейр-эз-Зора. Курды возобновили принудительную мобилизацию в Ракке. При поддержке ВКС РФ сирийские войска нанесли урон исламистам на юге Идлиба, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: осуществили боевые вылеты в поддержку САА на юге Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: уничтожили дроны боевиков в северной части Хамы; обнаружили тайник джихадистов на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

«Сирийская свободная армия»** (ССА): обстреливала подконтрольные курдам территории на северо-западе Алеппо.

«Тахрир Аш-Шам»: ударила по жилому кварталу в городе Алеппо; понесла потери под огнем САА на окраинах «Большого Идлиба».

«Исламское государство»1: обвиняется в поджогах сельскохозяйственных угодий в Хасаке; предприняло вылазки в зонах контроля САА в Дейр-эз-Зоре.

Курды: вступили в перестрелку с неизвестными в районе Дибана юго-восточнее Дейр-эз-Зора; задержали 14 молодых людей в Ракке.

ВС Ирака: подверглись нападению боевиков ИГ1 в провинции Салах Эд-Дин.

Провинция Алеппо

В северной части региона в минувшие сутки вновь вспыхнули столкновения между «Сирийской свободной армией» (ССА), поддерживаемой ВС Турции, и курдскими вооруженными бандгруппами. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) передавал, что протурецкие исламисты открыли огонь по населенным пунктам Тель-Мадик и Айн-Дакна, занимаемым «Демократическими силами Сирии»**** (SDF), что привело к возникновению пожаров, гибели пяти членов SDF и ранению ряда гражданских лиц.

Стало известно о том, что к окраинам Алеппо прибыла новая группа саперов и врачей из Армении, которые займут место 83 специалистов, направленных в Сирию еще в феврале. По данным агентства новостей Radio Free Europe, армянские военные будут заниматься разминированием районов административного центра провинции и близлежащих поселений в рамках гуманитарной миссии, проводимой при содействии РФ.

Во второй половине дня под огнем исламистов вновь оказался административный центр региона. Как передавал Twitter-канал (SyriawatanNews), боевики, дислоцирующиеся в западных районах провинции, ударили по кварталу Аль-Хамдания.

Сообщалось о взрыве недалеко от Манбиджа. Согласно информации новостного портала Anna-News, детонировало СВУ, заложенное в одном из автомобилей в населенном пункте Джаб Махзум, что привело к жертвам среди гражданского населения.

Провинция Дейр-эз-Зор

Новая вылазка неизвестных произошла в районе населенного пункта Дибан, расположенного юго-восточнее Меядина. Как передавал на своей странице в сети Twitter военный источник (DeirEzzor24), радикалы вступили в перестрелку с бойцами «Демократических сил Сирии» (SDF), в результате чего погиб ребенок. В проведении атаки подозреваются боевики «Исламского государства», осуществляющие подпольные вылазки в занимаемых курдами районах. Позднее также поступили сообщения о вылазке джихадистов ИГ на подконтрольных САА территориях — на юго-востоке Дейр-эз-Зора в районе Харабиш, а также вблизи города Субейхан. Отмечалось, что нападавшие прибыли с территорий, оккупированных SDF.

Между тем на юго-востоке региона был обнаружен крупный тайник террористов. Информационный портал SANA News передавал, что схрон радикалов находился в тоннеле под одним из заминированных домов. После зачистки здания от СВУ сирийским военным удалось извлечь большое количество оружия и боеприпасов, принадлежавших боевикам террористической группировки, включая пулеметы, минометы, артиллерийские установки, а также СВУ.

Стало известно о том, что курды распорядились о закрытии перехода через Евфрат, соединяющего зоны контроля Сирийской арабской армии (САА) и «демократических сил» в районе населенного пункта Ас-Салихия.

Провинция Идлиб

В Идлибе накануне продолжились стычки между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками вооруженной оппозиции. Новостной портал Baladi-News сообщает о том, что правительственные подразделения открыли огонь по укрепрайонам исламистов недалеко от населенных пунктов Кафр-Небель, Кафр-Саджна и Маарет-Хурма. По данным новостного агентства SANA News, в результате обстрелов были уничтожены несколько радикалов, а также их военная техника. Кроме того, пострадали военные объекты джихадистов. Медиапортал Step News Agency сообщал о том, что поддержку САА недалеко от Хан-Шейхуна оказывали российские военные самолеты.

Провинция Ракка

Поступала информация о возобновившихся арестах в провинции Ракка. В соответствии с данными, опубликованными агентством новостей Al-Araby Al-Jadeed, как минимум 14 гражданских лиц задержали на КПП «Демократических сил Сирии» (SDF) у въезда в административный центр региона. Отмечалось, что впоследствии они будут направлены в тренировочные лагеря курдов в рамках принудительной мобилизации.

В пригороде Аль-Фухейха продолжилась эксгумация останков из общей могилы, об обнаружении которой стало известно в феврале. Как передавал на своей странице в сети Twitter военный источник (ahmadalissa), еще восемь тел были извлечены из захоронения. Напомним, в братской могиле погребены лица, казненные террористами ИГИЛ, а также жертвы авианалетов ВВС западной коалиции во главе с США.

Провинция Хама

Накануне боевики вооруженной оппозиции продолжили провоцировать столкновения с правительственными войсками. По данным Twitter-канала (QalaatAlMudiq), исламисты задействовали боевые дроны во время атаки на вертолетную базу Сирийской арабской армии (САА) вблизи деревни Джуб Рамла. Военнослужащим САА удалось уничтожить восемь беспилотников радикалов прежде, чем они успели нанести удары по военному объекту.

Во второй половине дня джихадисты формирования «Джейш Аль-Изза» в очередной раз ударили по жилым кварталам населенных пунктов Мхарде, Джабин и Тель-Мелех, расположенных в зоне контроля САА. В свою очередь силы САР открыли огонь по расположениям джихадистов на подступах к Аль-Латамине, в результате чего были уничтожены пусковые установки боевиков.

Провинция Хасака

В течение дня появлялись новые сообщения о пожарах в провинции. В попытке обнаружить террористов «Исламского государства», которые подозреваются в поджогах сельскохозяйственных земель, курдские бойцы наткнулись на установки, которые, как предполагалось, были «изобретены» джихадистами ИГ. Военный источник в сети Twitter (Marsad_Alrqqa) обнародовал фото, на котором запечатлен металлический прут с линзой на конце. Напомним, масштабные пожары уже привели к уничтожению тысяч гектаров урожая пшеницы и ячменя. К вечеру вновь поступали сообщения о стремительном распространении огня в районе населенных пунктов Ренго и Маглуджа.

Ирак

Продолжилась подпольная деятельность террористов «Исламского государства» в Ираке. Новостное агентство Iraqi News передавало, что боевики предприняли нападение на спецотряд вооруженных сил Ирака, занимавшийся поиском «спящих ячеек» группировки в провинции Салах Эд-Дин. Атака джихадистов привела к гибели троих из них, в то время как иракские правительственные силы лишились шести своих военнослужащих.

Во второй половине дня боевые вылеты на западе страны осуществили ВВС Ирака, в результате которых были уничтожены как минимум семь боевиков террористической группировки, скрывавшиеся в пустынных районах провинции Аль-Анбар.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)