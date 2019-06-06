Сирия, 6 июня. Взрыв заминированного автомобиля произошел в районе Манбиджа в Алеппо. САА уничтожила пусковые установки боевиков на севере Хамы. ВВС Ирака нейтрализовали семь террористов ИГ1 в провинции Аль-Анбар, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: уничтожили пусковые установки боевиков в районе Аль-Латамины на севере Хамы.

«Исламское государство»1: подозревается в минировании автомобиля в городе Манбидж на северо-востоке Алеппо.

«Джейш Аль-Изза»: обстреляла три населенных пункта в северной части Хамы.

ВВС Ирака: уничтожили укрытие и семь террористов ИГ в провинции Аль-Анбар.

Провинция Алеппо

Агентство новостей Anna-News сообщает о взрыве заминированного автомобиля недалеко от города Манбидж на северо-востоке Алеппо. По предварительным сведениям, есть жертвы среди гражданских лиц. Отмечается, что заминированное транспортное средство находилось в деревне Джаб Махзум. На данный момент ни одно из незаконных вооруженных формирований не взяло на себя ответственность за организацию теракта, однако, предполагается, что к этому причастны боевики «Исламского государства», ранее не раз заявлявшие о своей подпольной деятельности на оккупированных курдами территориях в районе Манбиджа.

Провинция Идлиб

После того как стало известно о потерях исламистов в живой силе и военной технике, оппозиционные медиапорталы, начали публиковать сообщения об уроне, якобы нанесенном правительственным войскам. Так, Twitter-канал (MasarPressNet) заявляет, что боевики уничтожили танк Сирийской арабской армии (САА) в районе населенного пункта Аль-Касабия, который перешел под контроль сил САР двумя днями ранее. Однако официальные СМИ данные сведения не подтверждали.

Между тем новостной портал Halab Today TV сообщает о том, что джихадисты готовятся к контрнаступлению на границах «Большого Идлиба» с целью захватить ранее освобожденные военнослужащими САА территории.

Провинция Хама

Боевики вооруженной оппозиции вновь прибегли к обстрелам территорий, подконтрольных Сирийской арабской армии (САА). По информации агентства новостей SANA News, джихадисты группировки «Джейш Аль-Изза», отряды которой базируются поблизости от города Аль-Латамина, открыли огонь по населенным пунктам Мхарде, Джабин и Тель-Мелех. На данный момент известно об ущербе, нанесенном жилым зданиям, тогда как сведения о возможных жертвах среди местных жителей пока уточняются. В качестве ответных действий правительственные подразделения нанесли удары по расположениям джихадистов, уничтожив пусковые установки, задействованные во время атаки. Также сообщается о ликвидации ряда исламистов. Как передает Twitter-канал (Step_Agency), ответные обстрелы проводились в районе Аль-Латамины и Мурека.

Провинция Хасака

Агентство новостей Enab Baladi сообщает о том, что на северо-востоке Хасаки вновь вспыхнули пожары. Огонь распространился в окрестностях населенного пункта Ренго, расположенного восточнее города Амуда, что привело к уничтожению 20 дунамов ячменя. Кроме того 140 дунамов урожая погибло в результате пожара в деревне Маглуджа на западе от административного центра провинции, прежде чем пожарные смогли справиться с огнем. При этом курды заявляют о том, что принимают все возможные меры для предотвращения катастрофы. Тем не менее, очевидно, что они не приводят к видимым результатам. Большую часть ответственности курдское самоуправление возлагает на фермеров, обязывая их активизировать усилия по защите сельскохозяйственных районов. Напомним, накануне также поступала информация об уничтожении около 300 гектаров урожая в населенных пунктах Таль-Тихин и Халвая Аль-Бире.

Ирак

Новостное агентство Iraqi News сообщает о том, что правительственные силы задействовали авиацию на западе страны. Иракские военные самолеты провели боевые вылеты в провинции Аль-Анбар, нанеся точечные авиаудары по выявленным укрытиям боевиков «Исламского государства», в результате чего был уничтожен один из так называемых эмиров террористической группировки и шесть его последователей. Отмечается, что авианалеты были осуществлены в соответствии с точными разведывательными данными, предоставленными бойцами шиитского ополчения «Хашд Аш-Шааби». Как известно, боевики до сих пор скрываются в безлюдных районах страны, а также действуют под видом мирных жителей, несмотря на то, что о полной зачистке Ирака от ИГИЛ1 было объявлено еще в конце 2017 года.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)