Ямпольская пообещала прийти в Думу в футболке с цитатой Высоцкого

Строка из песни Владимира Высоцкого стала девизом комитета Госдумы по культуре. Об этом 6 июня рассказала глава комитета Елена Ямпольская в ходе Уральского культурного форума в Екатеринбурге.

«На меня произвел грандиозное впечатление частный музей Высоцкого, о существовании которого в вашем городе я до вчерашнего дня даже не догадывалась. Думаю, в Екатеринбурге нет более подходящего места, куда можно было бы пойти в день юбилея Пушкина, — они по-своему очень близки. Там не просто собраны уникальные экспонаты, главное — это очень атмосферная, настроенческая история, причем все сделано с большим вкусом», — поделилась Ямпольская.

Она рассказала, что купила в сувенирном киоске музея футболку со стихотворными строками: «Для остановки нет причин — иду, скользя, и в мире нет таких вершин, что взять нельзя».

«25 июля, в заключительный день весенней сессии Государственной думы и день памяти Владимира Высоцкого, я приду в ней в парламент. Именно 25-го будет год моей работы в качестве председателя комитета по культуре. Эту знаменитую цитату из песни Владимира Семеновича я считаю девизом своей работы», — заявила депутат.

На пленарном заседании Ямпольская отдельно упомянула о задаче властей помогать творческим людям.

«Первое, что мы можем сделать, думая о судьбах Пушкина и Высоцкого, — это не лепить ярлыки, не обзывать художников вольтерьянцами, диссидентами, пятой колонной. Надо по возможности помогать талантливым людям входить в творческую и личную зрелость. На тех, кто находится во власти и так или иначе администрирует сферу культуры, лежит гигантская ответственность».

Парламентарий также обратила внимание на то, что комитет находится в постоянном контакте с деятелями и работниками культуры.

«Все ваши просьбы, беды, чаяния, предложения, касающиеся законодательного регулирования, а также вопросы, которые необходимо обсудить на Общественном совете, очень прошу передавать нам», — подытожила Ямпольская.

Музей Владимира Высоцкого был открыт в Екатеринбурге в 2012 году. В основу экспозиции вошли подлинные вещи актера. Самыми ценными экспонатами считаются восстановленный знаменитый «мерседес», подарок от Марины Влади, и черновик последнего стихотворения поэта «И снизу лед, и сверху. Маюсь между...».