Три человека погибли в ДТП с участием двух автомобилей и автобуса под Липецком

Липецк, 6 июня. Три человека погибли в результате аварии с участием двух легковых автомобилей и автобуса в Липецкой области. Об этом передает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий.

Авария произошла в результате касательного столкновения легковых автомобилей ВАЗ-21099 и Mazda на трассе «Липецк – Елецк» в районе населенного пункта Кулешовка. После первого столкновения ВАЗ отбросило в сторону, в результате чего автомобиль столкнулся с автобусом Mercedes, в котором находились более 20 человек.

В результате аварии погибли три человека, которые находились в автомобиле ВАЗ. Среди погибших одна девушка 1995 года рождения, еще одна девушка, у которой отсутствовали документы, а также мужчина 1992 года рождения. Пассажиры и водители автобуса и автомобиля Mazda не пострадали. В настоящее время на месте аварии работают сотрудники ГИБДД и МЧС.