Киев отказался опубликовать дорожную карту по минским переговорам

Киев, 6 июня. Дорожная карта президента Украины Владимира Зеленского по минским переговорам не будет опубликована до 19 июня, об этом сообщила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель в Facebook.

Пресс-секретарь назвала две причины, почему Киев не будет оглашать дорожную карту до 19 июня.

«Во-первых, на Украине уже были прецеденты, когда наши инициативы блокировали, зная их заранее. Публикация карты слишком рано — это вопрос безопасности», — написала Мендель.

Второй причиной пресс-секретарь Зеленского назвала необходимость получить одобрение дорожной карты от европейских партнеров в рамках нормандского формата. При этом Мендель назвала главными задачами Киева прекращение огня и возвращение пленных.

Гражданская война в Донбассе разгорелась в 2014 году. Жители некоторых регионов Донбасса отказались признать новое руководство Украины, которое пришло к власти в результате государственного переворота. В дальнейшем на этих территориях были образованы Донецкая и Луганская народные республики, которые заявили о независимости от Киева. В ответ украинские власти начали против жителей юго-востока силовую операцию. По данным ООН на январь этого года, за годы гражданской войны на Украине погибли около 13 тысячи человек.

Ранее представителем Киева в минской контактной группе был назначен экс-президент Украины Леонид Кучма. Как сообщила российская сторона, встречи контактной группы после изменения состава украинской делегации стали намного продуктивнее. Кучма предложил отменить экономическую блокаду Донбасса, что вызвало негативную реакцию со стороны Порошенко.