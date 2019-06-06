Дуров устроил себе испытание голодом ради очищения разума

Москва, 6 июня. Основатель Telegram Павел Дуров перестал принимать пищу. По его словам, голодание способствует ясному мышлению

В своем Telegram-канале Дуров сообщил, что уже шесть дней пьет только воду, и при этом прекрасно себя чувствует. По мнению разработчика, «нулевое потребление пищи улучшает ясность мышления», что дало ему возможность «хорошо поработать над продуктовыми задачами».

Дуров уточнил, что фастинг (голодание) стал для него отличным способом «очистить и перезагрузить пищеварительную систему» и дать «отдых» иммунной системе, сообщает «Взгляд».

«Еще одна техника, которую я использую для улучшения силы воли, — это плавание в ледяной воде каждую зиму в Финляндии или Швейцарии», — цитирует Дурова «Вечерняя Москва».

Ранее российская редакция журнала Forbes составила рейтинг предпринимателей и бизнесменов, «сломавших стереотипы о России». Дуров занял в списке третье место, уступив миллиардеру Юрию Мильнеру, владеющему венчурным фондом DST Global, и создателя сети магазинов «Магнит» Сергея Галицкого.

В середине мая Дуров рассказал о проблемах с безопасностью в мессенджере WhatsApp. Как сообщала «Газета.ру», по его словам, «выявленные проблемы позволяют вести слежку, выглядят и функционируют как бэкдоры». Он также добавил, что мессенджер может оставлять уязвимости в коде по требованию спецслужб США.