Медведчук назвал трех врагов Украины

Киев, 6 июня. Лидер общественного движения «Украинский выбор — право народа», председатель политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук назвал трех главных врагов для жителей Украины.

По его словам, это деградация, деиндустриализация и деинтеллектуализация. Соответствующее заявление Медведчук сделал во время Всеукраинского объединительного съезда «Оппозиционной платформы — За жизнь».

Он объяснил, что площадь Украины когда-то составляла 603 тысячи квадратных метров, однако к настоящему моменту можно говорить лишь о 550 тысячах.

«Наша страна — это страна с населением когда-то была 52 млн человек. А сколько сегодня? 38, 35, 30? А кто вообще знает? Не знает никто — ни власть, ни люди», — подчеркнул Медведчук.

По его словам, Украина по итогам минувшего года вышла на 63% ВВП 1990 года — последнего года УССР в составе СССР. Об этом пишет «112 Украина».

«Этот барьер преодолен бывшими советскими республиками, а сегодня – независимыми суверенными государствами, всеми – в начале 2000-х годов. А мы плетемся где-то там в конце этого ряда», — резюмировал политик.

Ранее Медведчук заявил, что соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) с ЕС уничтожает украинскую экономику и угрожает самой стране. По его словам, соглашение невыгодно для государства, и его положения нужно пересмотреть. Политик подчеркнул, что Украина стала самой коррумпированной и бедной страной Европы.