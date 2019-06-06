Левин рассказал о первых случаях применения закона о фейках во время ЧП в Дзержинске

Санкт-Петербург, 6 июня. Депутат Леонид Левин на площадке ПМЭФ-2019 рассказал, как действует принятый закон о фейковых новостях, на примере информирования о взрывах в Дзержинске.

Напомним, Генпрокуратура признала ложными сведениями несколько сообщений в социальных сетях о взрывах на заводе в Дзержинске.

«Во время недавних событий в Дзержинске закон был впервые практически применен», — приводит ФАН слова главы думского комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи.

Насколько корректным и справедливым было применение закона, предстоит проанализировать в ходе судебного процесса, сказал депутат в разговоре с ФАН.

«Мы исходим из того, что Генпрокуратура изучила эти сообщения и предоставила свою аргументацию для принятия сообщений фейками», — заявил Левин.

Он напомнил, что окончательной причиной разработки закона о фейковых новостях стало поведение людей в социальных сетях во время трагедии в Кемерово, когда пользователи пересылали друг другу непроверенные сообщения о жертвах пожара в ТЦ «Зимняя вишня». После взрывов на заводе в Дзержинске в Роскомнадзор поступило требование Генпрокуратуры: в ведомстве посчитали, что в некоторых сообщениях в соцсетях содержалась «недостоверная общественно значимая информация, создающая угрозу массового нарушения общественного порядка, общественной безопасности».

Блокировка сообщений с ложной информацией должна была остановить и не допустить распространение паники в городе.

«Все государства должны реагировать на новые вызовы, — сказал Левин. — Информационные войны заставляют думать о том, как защитить людей от влияния. В России не было задачи ограничивать свободы слова, мы готовимся к тем новым вызовам, которые несут социальные сети».

Левин также добавил, что ко второму чтению закон был дополнен серьезными корректировками с учетом мнения экспертов.