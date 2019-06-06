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Климкин назвал скандал с «плагиатом» Зеленского «комической историей»

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Климкин назвал скандал с «плагиатом» Зеленского «комической историей»

Киев, 6 июня. Глава МИД Украины Павел Климкин назвал «комической историей» обвинения о плагиате в адрес президента Владимира Зеленского.

Ранее администрация президента Украины Владимира Зеленского опубликовала в Сети фрагмент его речи, которую он произнес в ходе совместного брифинга с главой Евросовета Дональдом Туском в Брюсселе. Позднее пресс-секретарь экс-президента Украины Петра Порошенко заявил, что Зеленский «украл абзац» из речи Порошенко, которую он произнес на съезде партии «Европейская солидарность».

В свою очередь министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал данную ситуацию последовательностью политического курса. Климкин также добавил, что ранее МИД Украины направил администрации Владимира Зеленского тезисы о евроинтеграции для подготовки его выступления, однако аналогичные тезисы были озвучены Петром Порошенко в ходе съезда партии «Европейская солидарность» в Киеве.

«Базовые тезисы действительно были подготовлены в МИД. Некоторые из них озвучивались предыдущим президентом Петром Порошенко во время Дня Европы», — пояснил Климкин, назвав данную ситуацию «комической историей».

Он также добавил, что необходимо «гордиться тем, что позиция МИД пользуется таким спросом», передает РИА Новости.

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Автор: Артем Никулин
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