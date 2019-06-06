Голикова предложила поощрять врачей за диагностирование рака

Санкт-Петербург, 6 июня. Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова рассказала об идее вести систему поощрений для врачей за выявление онкологических заболеваний у пациентов. Об этом она заявила на Петербургском международном экономическом форуме, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

На ПМЭФ-2019 состоялось обсуждение значения страховых медицинский организаций в системе обязательного медицинского страхования. По некоторым данным, в России застрахованы более 146 миллионов человек. Их интересы на рынке представляют 35 страховых медицинских организаций.

Голикова на встрече обратила внимание на роль, которую играют страховые компании и врачи в жизни потенциального больного. Она отметила, что выявление рака у пациента врачом должно поощряться.

«Страховые [медицинские организации] должны отслеживать, прошел ли человек диспансеризацию. Человек должен быть поставлен на учет, и ему должна быть оказана помощь, — констатировала Голикова. — Начиная с 2020 года предполагается поощрения медиков, если они выявили онкобольного. Индивидуальное сопровождение должно быть дальше за страховой».

Она также подчеркнула, что за последнее время в России наметилась положительная динамика страхования в регионах. Однако Голикова заметила, что не всегда выполняются все гарантии.

«У каждого россиянина должен появиться словно менеджер по здоровью, который будет его вести», — резюмировал модератор встречи.

Вице-премьер РФ Ольга Голодец ранее на Петербургском международном экономическом форуме заявила, что россиянам необходимо предоставить возможность путешествовать раз в год. Она добавила, что российский рынок внутреннего и въездного туризма нужно увеличить на 20 миллиардов долларов.