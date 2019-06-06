Санкт-Петербург, 6 июня. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не вмешивалась и не собирается вмешиваться в выборы в США. Российский лидер подчеркнул, что это принципиальная политика Москвы.

«Мы не собирались и не собираемся вмешиваться ни в какие выборы, это наша принципиальная позиция», — заявил Путин в ответ на вопрос журналистов о предстоящих выборах в США 2020 года в рамках общения с главами иностранных информагентств на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Встреча с руководителями крупнейших мировых информагентств стала первым мероприятием с участием Путина в рамках ПМЭФ. Глава государства заявил, что рад начать форум именно со встречи с журналистами для того, чтобы «немного размяться в ходе дискуссии». Участие во встрече приняли представители десяти агентств из девяти стран, в том числе из Великобритании, Германии, Ирана, Испании, Италии, Китая, США, Франции и Японии.

Кроме того, в рамках встречи Путин пошутил об инициаторе расследования о так называемом «вмешательстве» РФ в выборы в США Роберте Мюллере. Глава государства напомнил, что заявивший об отсутствии «российского заговора» бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер теперь сам может стать фигурантом уголовного дела.

В конце мая Мюллер заявил, что складывает с себя полномочия спецпрокурора и покидает Минюст США. Это стало результатом провала возглавляемого им расследования о «вмешательстве» России в американские выборы, которое проводилось около двух лет и обошлось бюджету США в 30 млн долларов, но так ни к чему и не привело.