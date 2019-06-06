Глава «Газпром нефти» назвал незначительными потери от загрязнения в «Дружбе»

Санкт-Петербург, 6 июня. Глава ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков сообщил, что потери компании от ЧП с трубопроводом «Дружба» незначительны.

По его словам, только несколько десятков тысяч тонн нефти «Газпрома» было загрязнено, компенсацией убытков занимается «Транснефть».

«Тот объем нашей нефти, которая не соответствует параметрам по содержанию хлороганики, незначительный, несколько десятков тысяч тонн», — подчеркнул Дюков.

Он также сообщил, что компания получила информацию от покупателя, согласно которой «Транснефть» по договоренности компенсирует нанесенный ущерб.

Напомним, информация о том, что существует проблема с качеством нефти, поступающей из РФ в Белоруссию по южной ветке нефтепровода, появилась в конце апреля текущего года. По данным российского оператора «Транснефть», имело место быть умышленное загрязнение нефти.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело в отношении шестерых человек. По данным следствия, они занимались поставкой некачественной нефти. Очистка от загрязнений началась на участке «Дружбы» 1 мая. Спустя 20 дней был возобновлен экспорт в Белоруссию.

Ранее сообщалось, что Россия согласовала процедуру компенсаций из-за загрязнения нефти в «Дружбе».